Кувандыкский районный суд Оренбургской области рассматривает иск местного жителя к букмекерской конторе. Мужчина требует взыскать с организации 185 тысяч рублей.

По его словам, букмекер принимал ставки на матч с участием команды, которая к моменту событий уже не существовала. Истец считает, что из-за этого были нарушены его права как клиента.

Миллион за утрату: в Орске семья судится с больницей после смерти близкого Подробнее В материалах дела указано, что речь идет о ставках на игру с участием клуба, которого давно нет. Подробности о том, на какой именно матч были сделаны ставки, в сообщении не приводятся.

Суду предстоит оценить доводы сторон и установить, были ли у букмекера основания принимать такие ставки. Рассмотрение иска продолжается.