В Оренбургском районе произошло ДТП с участием автомобиля «Белджи». В аварии пострадал водитель.

МЧС предупреждает о тумане в Оренбургской области 23 ноября Подробнее

По данным полиции, 45-летний мужчина ехал со стороны Саракташа и не справился с управлением. После этого машина съехала в кювет. В кювете иномарка перевернулась. Водитель получил травмы и был госпитализирован. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего.