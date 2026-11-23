В Сакмарском районе Оренбургской области 19-летнего водителя легкового автомобиля пришлось деблокировать после столкновения с грузовиком на трассе Оренбург — Казань.

Об этом сообщили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты региона. На месте происшествия работали экстренные службы. Фото: Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области

По предварительным данным, водитель Lada Priora не выдержал безопасную дистанцию до грузовика Jag, который двигался впереди в попутном направлении. После столкновения водитель легкового автомобиля оказался зажат в салоне. Его извлекли из машины и передали медикам, которые доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.