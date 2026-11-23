33-летний мужчина вместе с несовершеннолетней родной сестрой пришёл к дому на улице Рыбаковской. Хозяева пускать их не хотели, но гости всё равно попали внутрь: несколько раз резко дёрнули входную дверь, пока не сломали замок. Жильцы требовали уйти — незваные визитёры не реагировали. 17 краж и побеги с домашнего ареста: в Бузулуке нарушителя отправили в СИЗО Подробнее

Внутри мужчина сцепился с женщиной 1991 года рождения. Словесной перепалкой дело не кончилось: он с матом пригрозил ей убийством и тяжким вредом здоровью, а потом достал предмет, похожий на пистолет, и направил на неё. Женщина поверила, что тот не шутит, и испугалась за свою жизнь.