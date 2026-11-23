33-летний мужчина вместе с несовершеннолетней родной сестрой пришёл к дому на улице Рыбаковской. Хозяева пускать их не хотели, но гости всё равно попали внутрь: несколько раз резко дёрнули входную дверь, пока не сломали замок. Жильцы требовали уйти — незваные визитёры не реагировали.
Внутри мужчина сцепился с женщиной 1991 года рождения. Словесной перепалкой дело не кончилось: он с матом пригрозил ей убийством и тяжким вредом здоровью, а потом достал предмет, похожий на пистолет, и направил на неё. Женщина поверила, что тот не шутит, и испугалась за свою жизнь.
Теперь оренбуржец проведёт под домашним арестом два месяца. Так решил Промышленный районный суд после того, как выслушал обе стороны. До 20 января 2027 года оренбуржец будет под домашним арестом.