Ссора двух мужчин на улице Гомельской в Орске закончилась тяжёлым ранением. По версии следствия, 17 ноября около десяти утра у дома № 22 между 37-летними знакомыми вспыхнул конфликт. Один из них достал пневматический пистолет и выстрелил. Пуля пробила левое глазное яблоко — медики расценили травму как тяжкий вред здоровью.

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Подозреваемого задержали быстро — помогли оперативники уголовного розыска отдела полиции № 1. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Следователи продолжают выяснять все детали произошедшего.