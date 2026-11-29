Ночью 11 октября у кафе в Новоорске произошёл конфликт, который закончился дракой. Кадры с места происшествия распространило УМВД России по Оренбургской области.

Статья по теме «Не влезай». Драка в очереди на АЗС: водитель заплатит 5 тыс. за удар в нос После инцидента в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что его избили и получил травмы.

По данным правоохранителей, к нападению причастен 40-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего рукой, а затем нанёс один удар коленом по лицу. В результате пострадавшему был причинён вред здоровью средней тяжести. Как установлено, конфликт начался после словесной перепалки.

Оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.