В посёлке Новоорск сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков вместе с инспекторами ДПС остановили легковой автомобиль. Во время проверки документов водитель выбросил из окна свёрток, пытаясь избежать ответственности, сообщили в региональном УМВД.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли вещество. Экспертиза показала, что это производное мефедрона общей массой 2,95 грамма. Фото: УМВД по Оренбургской области

Задержанным оказался 36-летний житель Адамовского района. Он пояснил, что накануне приобрёл запрещённое вещество через закладку для личного употребления, без цели сбыта. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.