В Оренбургской области суд удовлетворил иск прокуратуры о признании объединения лиц «Корчагинские» экстремистским. Также принято решение обратить в доход государства имущество общей стоимостью более 500 млн рублей.

Оренбургская прокуратура требует 18 и 25 лет для Корчагина и Саввона Подробнее Прокуратура Оренбургской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии экстремизму. По её итогам установлено, что на территории региона действует объединение лиц «Корчагинские», созданное криминальным авторитетом Сергеем Корчагиным.

По данным надзорного ведомства, объединение создавалось для совершения заказных убийств, хищений, силового передела экономических сфер влияния и запугивания граждан.

Как установила прокуратура, для формирования экономической базы участники объединения в 2004 и 2005 годах захватили ряд высоколиквидных коммерческих объектов недвижимости в Новотроицке. Речь идёт о нежилых помещениях на первых этажах многоквартирных домов, а также о здании торгового комплекса.