В Бузулукском районном суде рассмотрели ходатайство об аресте 20-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 17 по 20 ноября он под предлогом «сканирования сейфа» обманул потерпевшего и похитил 1,1 млн рублей. Суд учёл тяжесть обвинения и то, что обвиняемый живёт за пределами Оренбургской области — на свободе он мог скрыться. Мужчину заключили под стражу до 20 января 2027 года.

«Сканирование сейфов» — это схема, при которой мошенники звонят жертве (часто подростку), представляются сотрудниками ФСБ или полиции и убеждают, что деньги в сейфе нужно «проверить» или «отсканировать». Для этого жертву заставляют оставить ключи от квартиры в условленном месте и уйти из дома, а затем в квартиру приходит «специалист» и вскрывает сейф. В Оренбурге уже был похожий случай: в марте 2026 года 18-летняя москвичка по указанию мошенников вскрыла болгаркой сейф в квартире оренбургской школьницы и забрала 125 тысяч рублей и 300 евро. Студент из Оренбурга отдал мошенникам два сейфа с деньгами и золотом Подробнее