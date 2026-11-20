Новотроицкий городской суд рассмотрел административное дело в отношении администрации муниципального образования город Новотроицк по факту повторного невыполнения предписания органов государственного пожарного надзора.

Ранее администрации уже выдавалось предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Срок его исполнения был установлен до 10 августа 2026 года.

В ходе внеплановой выездной проверки установлено, что предписание выполнено не в полном объеме. В городе не обеспечена работа резервных источников энергоснабжения для централизованной системы водоснабжения.

Кроме того, в границах ряда улиц и промышленных зон отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения. Также не была своевременно убрана сухая растительность и не проведен покос травы на ряде участков.

Суд признал администрацию виновной, но с учетом тяжелого финансового положения и характера нарушений назначен административный штраф в размере 75 тысяч рублей. Суд снизил его ниже низшего предела.