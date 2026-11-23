Мировой судья судебного участка № 7 Ленинского района Оренбурга рассмотрел сразу 61 дело об административных правонарушениях в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину привлекли по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ — за неуплату административных штрафов в установленный срок.

Как установил суд, оренбуржец не оплачивал штрафы, назначенные ему, в основном, за превышение скорости. По закону на это отводится не более 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Однако мужчина проигнорировал и этот срок.

По каждому из 61 правонарушения мировой судья признал оренбуржца виновным. Наказание — административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного. В общей сложности мужчине придётся заплатить более 100 тысяч рублей.