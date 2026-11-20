В Оренбургской области подвели итоги ежегодного конкурса профмастерства среди музейных работников. Награды правительства региона вручили тем, кто внёс заметный вклад в сохранение культурного наследия.

«Музеем года» признали Музей-заповедник писателя С.Т. Аксакова. Звание «Лучший музейный работник года» получил Дмитрий Мещеряков — руководитель научно-экспозиционного отдела Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.

Всего на конкурс поступило 18 заявок из 14 муниципалитетов и от губернаторского музея. Жюри смотрело на реализованные проекты, активность сотрудников и работу с фондами.

Премию учредили в 2019 году, чтобы поддерживать достижения работников культуры. С тех пор её вручают каждый год — ради развития музейного дела и престижа профессии.