Новый для Оренбурга, но уже популярный в России вид спорта объединил оренбургских школьниц. Первая и пока единственная женская команда по лакроссу «Куницы» существует в Оренбурге уже больше года и уверенно движется к своей цели — участию во всероссийских соревнованиях.

Сейчас в составе «Куниц» около 20 игроков. Название было выбрано не случайно: куница изображена на гербе Оренбургской области, для команды это символ скорости и ловкости — качеств, необходимых в лакроссе. Дебют команды уже состоялся: 21 ноября спортсменки приняли участие в своей первой товарищеской игре в Самаре.

Презентация нового для Оренбурга вида спорта состоялась на заседании Общественной палаты города, которое прошло на площадке спортивной школы олимпийского резерва № 3. Тема обсуждения — «Спортивный Оренбург глазами молодёжи». Представила свою команду и рассказала участникам заседания о лакроссе капитан «Куниц» Милена Павленкова.

«Как представитель команды, я уже участвовала в соревнованиях в Калуге, а также выезжала в Самару и Тольятти, где тренировалась вместе с местными командами и обменивалась опытом, который затем передавала своей команде. Недавно мы приняли участие в игре в Самаре, а в следующем году планируем отправиться на весенний турнир в Москву. Такие поездки помогут нам расти как спортсменам, знакомиться с другими командами и представлять Оренбург на спортивной арене», — рассказала девушка.

Сейчас перед спортсменками стоят задачи по приобретению новой экипировки и инвентаря, расширению команды и проведению регулярных тренировок для дальнейшего участия в спортивных состязаниях. Девушки уверены: потенциал для развития лакросса в Оренбурге есть. В планах «Куниц» — провести собственные соревнования в городе уже в следующем году, пригласив команды из других регионов.

Справочно: лакросс — командная игра с мячом и специальными клюшками. Задача игроков — удерживая мяч в клюшке, забросить его в ворота соперника. В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет включил дисциплину в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. 3 октября 2026 года Министерство спорта РФ признало лакросс официальным видом спорта и включило его во Всероссийский реестр видов спорта. Сегодня в России существует более 50 команд по лакроссу в разных регионах страны.