26 ноября, «Оренбург» примет московский «Спартак» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 17:00 по московскому времени, в 19.00 - по местному.

Турнирное положение в группе А: «Спартак» лидирует с 13 очками, «Оренбург» идёт вторым с 10 очками. Обе команды уже обеспечили себе выход в следующий этап Кубка, так что этот матч определит лишь итоговое расположение в квартете .

В чемпионате России дела у команд обстоят по-разному. После 15 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место с 30 очками, а «Оренбург» расположился на 10-й строчке с 17 очками.

Напоминаем, с 15:00 до 21:00 перекрыты три участка:

— улица Садовое кольцо — от Газпромовской до Берёзовой Ростоши;

— улица Николаева — от Садового кольца до Берёзовой Ростоши;

— улица Берёзовая Ростошь — от Цветного бульвара до Садового кольца .

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.