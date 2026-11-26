Новость по теме В центре Оренбурга заброшенный спорткомплекс представляет реальную угрозу В Оренбурге планируют капитально отремонтировать старинное здание в центре города и приспособить его под музейно-выставочный комплекс Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Объект расположен на пересечении переулка Мало-Торгового, улицы Бурзянцева и переулка Рыбного. После обновления здесь должен появиться современный музейно-выставочный комплекс.

На капитальный ремонт и переоборудование предусмотрено более 245 млн рублей. Сейчас идет прием заявок от подрядных организаций, он продлится до 9 декабря 2026 года.

В перечень работ входят строительные и монтажные работы, наладка инженерных систем, благоустройство территории, в том числе озеленение. Также планируется проложить или обновить сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.