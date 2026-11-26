Прокуратура Оренбургского района организовала проверку по факту пожара, в котором погиб малолетний ребёнок. Предварительно установлено: 26 ноября 2026 года загорелся один из домов на улице Городской в ТСН «Ивановское» Оренбургского района. Во время тушения пожарные обнаружили тело двухлетнего ребёнка. Родители малолетнего госпитализированы с термическими ожогами. В Оренбургском районе при пожаре в доме погиб двухлетний ребёнок Подробнее

На месте происшествия работает заместитель прокурора района Александр Секретев. Надзорному ведомству с привлечением специалистов предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Ход расследования уголовного дела, возбуждённого по статье о причинении смерти по неосторожности, взят на контроль.