Октябрьский районный суд Орска рассмотрел дело по иску таможни. С владельца легкового автомобиля взыскали задолженность по утилизационному сбору — 1 067 521 рубль 31 копейку. Платить придётся нынешнему собственнику — тому, кто купил машину уже в Оренбургской области.
История началась с растаможки автомобиля в Казахстане. При декларировании машину ввезли с применением льгот, а пошлины и налоги рассчитали условно — фактически их не уплатили. В мае 2024 года плательщик указал, что авто ввозится для личного пользования, и рассчитал утильсбор по сниженной ставке — 306 тысяч рублей. Позже машину продали, она перешла в собственность гражданина РФ и была поставлена на учёт в Оренбургской области.
Таможня проверила документы и выяснила: условия для льготной ставки не соблюдены. Пересчитав сбор по компенсационной формуле, таможенники определили сумму к доплате — 1 025 576 рублей 22 копейки.
Суд указал: если машину продали до истечения 12 месяцев с даты оформления процедуры, обязанность по доплате сбора не снимается. Новый собственник, купивший авто с неуплаченным сбором, признаётся плательщиком. То есть долг «переехал» на покупателя — вероятно, он не знал о проблеме. Взыскать эти деньги с продавца он сможет только через отдельный суд. Иск удовлетворили в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу.