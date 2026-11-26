Октябрьский районный суд Орска рассмотрел дело по иску таможни. С владельца легкового автомобиля взыскали задолженность по утилизационному сбору — 1 067 521 рубль 31 копейку. Платить придётся нынешнему собственнику — тому, кто купил машину уже в Оренбургской области.

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История началась с растаможки автомобиля в Казахстане. При декларировании машину ввезли с применением льгот, а пошлины и налоги рассчитали условно — фактически их не уплатили. В мае 2024 года плательщик указал, что авто ввозится для личного пользования, и рассчитал утильсбор по сниженной ставке — 306 тысяч рублей. Позже машину продали, она перешла в собственность гражданина РФ и была поставлена на учёт в Оренбургской области.

Таможня проверила документы и выяснила: условия для льготной ставки не соблюдены. Пересчитав сбор по компенсационной формуле, таможенники определили сумму к доплате — 1 025 576 рублей 22 копейки.