Женская сборная России по шахматам досрочно стала победителем чемпионата Азии, который проходит в Абу-Даби. Команда набрала 13 матчевых очков и обеспечила себе первое место до завершения турнира.

В составе российской сборной выступала оренбурженка Анна Шухман. Она внесла вклад в общий результат команды и стала одной из спортсменок, принесших России золотые медали.

Шахматистки показали уверенную игру на протяжении всего турнира. Досрочная победа позволила сборной России завершить выступление с недосягаемым для соперниц преимуществом.

С победой российских шахматисток поздравил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков. Он отметил успех команды на международных соревнованиях.

Для Оренбургской области результат Анны Шухман стал заметным спортивным достижением. Победа в составе национальной сборной укрепила позиции российской шахматной школы на азиатском первенстве.