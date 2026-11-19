Женская сборная России по шахматам досрочно стала победителем чемпионата Азии, который проходит в Абу-Даби. Команда набрала 13 матчевых очков и обеспечила себе первое место до завершения турнира.
В составе российской сборной выступала оренбурженка Анна Шухман. Она внесла вклад в общий результат команды и стала одной из спортсменок, принесших России золотые медали.
Шахматистки показали уверенную игру на протяжении всего турнира. Досрочная победа позволила сборной России завершить выступление с недосягаемым для соперниц преимуществом.
С победой российских шахматисток поздравил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков. Он отметил успех команды на международных соревнованиях.
Для Оренбургской области результат Анны Шухман стал заметным спортивным достижением. Победа в составе национальной сборной укрепила позиции российской шахматной школы на азиатском первенстве.