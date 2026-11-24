Оренбургская фигуристка Арина Ореховская в феврале 2027 года выступит на первенстве России среди юниоров и в финале Кубка России среди юниоров.

До этого 15-летняя спортсменка приняла участие в двух этапах Гран-при России среди юниоров. Сейчас она готовится к новым стартам, сообщили в спортшколе им. Гейтца, где её воспитали.

После 10 этапов Гран-при Ореховская занимает 10-е место в общем зачёте. Последний старт принёс ей 4-е место, что позволило войти в десятку сильнейших.

Оренбурженка Анна Шухман выиграла командный чемпионат Азии по шахматам Подробнее В первенстве России примут участие 18 фигуристок, в финале Кубка России — 12. Арина Ореховская станет единственной представительницей региона среди спортсменок, не представляющих Москву и Санкт-Петербург.

Из 18 участниц первенства 13 фигуристок заявлены от Москвы, четыре — от Санкт-Петербурга. Ещё одна спортсменка, Арина Ореховская, представляет Оренбургскую область.