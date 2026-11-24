Водителям Оренбургской области напомнили, что замена водительского удостоверения не освобождает от оплаты ранее назначенных штрафов ГИБДД.

ОСАГО для безаварийных водителей в Оренбуржье могут сделать дешевле Подробнее Задолженности сохраняются за автомобилистом и после получения нового документа. Если штраф не оплатить в установленный срок, это может повлечь дополнительные меры взыскания.

В частности, за просрочку оплаты предусмотрен двойной штраф. Также возможно административное наказание в виде ареста.

Водителям рекомендуют проверять наличие неоплаченных постановлений заранее, чтобы избежать увеличения суммы долга и других последствий.