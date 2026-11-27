В исправительной колонии № 6 , известной, как "Черный дельфин", активно работают участки по изготовлению профлиста и металлообработки, где трудятся шестеро осуждённых.

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На участке установлены фрезерные, токарные, сверлильные станки и кузнечно-прессовое оборудование — это позволяет выпускать широкий ассортимент изделий. Осуждённые изготавливают специальные режимные изделия — столы и кровати — для следственных изоляторов и исправительных учреждений ФСИН России. К таким изделиям предъявляют особые требования по конструкции, прочности и эксплуатационным характеристикам. Всего в этом году в ИК-6 изготовили профлиста на сумму более 6 млн рублей, а изделий металлообработки — почти на 7 млн рублей.

Для осуждённых трудовая занятость — это возможность зарабатывать, погашать исковые обязательства и получать практические навыки для ресоциализации.