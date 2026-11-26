В Орске объявили новый конкурс на обслуживание автобусного маршрута № 35, который связывает посёлок Форштадт с улицей Маршала Жукова. Этот маршрут считается убыточным — альтернативный транспорт до посёлка ходит только по улице Советской, и жителям добираться туда неблизко. Поэтому муниципалитет взял на себя часть расходов перевозчика. Паводок не ждёт: в Орске через суд требуют устранить нарушения на дамбах Подробнее

На эти цели выделено 1,2 млн рублей — на весь 2027 год, с января по декабрь. Перевозчику ежемесячно будут доплачивать по 100 тысяч рублей. По условиям контракта, на линии должно работать минимум два автобуса малого класса. График — с 6:30 до 20:00 без выходных. За год запланировано 6570 рейсов, общий пробег составит чуть более 226 тысяч километров. Протяжённость самого маршрута — 34,4 км. В Орске и Новотроицке выросло число ДТП с пешеходами Подробнее