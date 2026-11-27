В Сорочинске 11-месячный ребёнок получил ожог пищевода после того, как выпил уксусную эссенцию.

По словам матери пострадавшего, малыш на некоторое время остался без присмотра и смог добраться до опасного вещества.

После происшествия ребёнку потребовалась медицинская помощь. О тяжести состояния в сообщении не уточняется.