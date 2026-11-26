Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что обсудил с министром науки и высшего образования РФ Валерием Николаевичем Фальковым развития образовательной инфраструктуры в Оренбуржье, и работа ведётся сразу по двум направлениям: на перспективу и на решение сегодняшних задач.

Один из вопросов — капитальный ремонт общежитий Оренбургского государственного университета имени В. А. Бондаренко, которые попали в масштабную программу по ремонту 800 общежитий, реализуемую по поручению Президента России Владимира Путина.

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«За три года в Оренбуржье будут отремонтированы четыре общежития с участием федерального финансирования», — уточнил губернатор, подчеркнув, что это позволит существенно улучшить условия проживания студентов и сделать обучение в регионе более комфортным.

Обсуждено с Валерием Николаевичем и создание образовательного кампуса в Оренбуржье, который будет специализироваться на биоэкономике, автоматизации, робототехнике, искусственном интеллекте в биоэкономике и креативном предпринимательстве. Напомним, в конце октября проект прошёл четвёртый отбор Минобрнауки РФ в рамках реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Кампус — большой проект на годы вперёд, — отметил Евгений Солнцев. — Создаётся будущее для детей, поэтому проработка и подготовка к его появлению начинается уже сейчас». По словам губернатора, новый кампус должен стать точкой притяжения для молодёжи со всего региона и площадкой, где наука будет тесно связана с реальным сектором экономики, а студенты смогут получать не только знания, но и практические навыки, востребованные на современном рынке труда.