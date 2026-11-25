В Акбулакский районный суд поступил иск в защиту неопределённого круга лиц. Истец требует обязать ответчика устранить нарушения санитарного законодательства.

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Поводом стала плановая проверка в июле 2026 года. Она выявила два нарушения: у ответчика нет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водозаборных сооружений санитарным правилам, а питьевая вода централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН. Это ставит под угрозу здоровье населения.

Добровольно устранять нарушения ответчик не стал. Истец просит суд обязать его сделать это в срок до 19 июля 2027 года. Подготовка по делу назначена на 8 декабря 2026 года.

Напомним, природоохранная прокуратура проверила очистные в Бузулуке и выяснила, что они не справляются с очисткой стоков до нормативов и требуют реконструкции. Администрация подала жалобу в кассацию, заявив, что не должна заниматься техническими работами на объекте. Суд жалобу отклонил, оставив в силе решения нижестоящих инстанций. Исполнение теперь на контроле прокуратуры.