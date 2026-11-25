Коммерсант из Орска лишился гостиничного комплекса, жилого дома и земельного участка. Недвижимость по решению суда конфисковали в доход государства. Гостиничный комплекс мужчина использовал для незаконного бизнеса, какого именно - не уточняется. Его предупреждали о предстоящих проверках, но деятельность он не прекратил. В итоге дело дошло до суда, который постановил обратить имущество в доход государства.

Исполнительный лист о конфискации поступил в отделение судебных приставов Октябрьского района Орска. Сотрудники составили акт об изъятии и передали недвижимость государству. Исполнительное производство окончено — решение суда исполнено. Оренбургские приставы отправили на СВО конфискованные автомобили Подробнее