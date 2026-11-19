В Сакмарском районе Оренбургской области загорелась электроподстанция. По этому факту возбудили уголовное дело о террористическом акте.

Подозреваемого — 20-летнего жителя Башкортостана — задержали оперативники по противодействию экстремизму областного УМВД, уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» и регионального УФСБ.

Молодой человек рассказал: он пытался познакомиться с девушкой в интернете, после чего с ним созвонились неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и обвинили в финансировании ВСУ. Следуя их указаниям, он и попытался поджечь электроподстанцию. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр, пострадавших нет, отключения электроэнергии не произошло.

Сейчас оперативники выясняют, причастен ли задержанный к аналогичным преступлениям в регионе. Решается вопрос о мере пресечения.