Депутаты Законодательного собрания 24 ноября приняли поправки в областной закон об объектах культурного наследия. Изменения приводят региональные нормы в соответствие с обновлённым федеральным законодательством. Прокуратура выявила нарушения при ремонте ОКН Михайловские казармы Подробнее

Теперь правительство Оренбургской области сможет самостоятельно исключать объекты из Единого государственного реестра памятников. Правда, для этого потребуется заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласование с федеральным органом охраны памятников. В Заксобрании пояснили: закон нужен для более оперативного управления объектами. Ранее говорилось, что поправки могут подготовить для снятия статуса с ряда зданий, которые не подлежат восстановлению или фактически утрачены, — в том числе там, где статусом наделены только фундаменты.