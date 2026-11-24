Депутаты Законодательного собрания 24 ноября приняли поправки в областной закон об объектах культурного наследия. Изменения приводят региональные нормы в соответствие с обновлённым федеральным законодательством.
Теперь правительство Оренбургской области сможет самостоятельно исключать объекты из Единого государственного реестра памятников. Правда, для этого потребуется заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласование с федеральным органом охраны памятников. В Заксобрании пояснили: закон нужен для более оперативного управления объектами. Ранее говорилось, что поправки могут подготовить для снятия статуса с ряда зданий, которые не подлежат восстановлению или фактически утрачены, — в том числе там, где статусом наделены только фундаменты.
Ещё одно нововведение — научно-методические советы по сохранению объектов культурного наследия. Их будут формировать региональная инспекция госохраны и местные администрации. Советы займутся вопросами защиты исторических объектов на местах.