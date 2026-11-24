В Оренбургской области ввели полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Ограничение начнёт действовать с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Очередь в жизнь. Почему в Оренбуржье дети-сироты десятилетиями ждут жильё Подробнее Как отмечается, основная цель нововведения — защита здоровья жителей региона, прежде всего подростков и молодёжи. Специалисты указывают, что электронные сигареты могут формировать стойкую никотиновую зависимость и повышать риски развития респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Отдельно подчёркивается, что яркий дизайн и подсветка таких устройств могут выполнять функцию скрытой рекламы и привлекать несовершеннолетних. Актуальность запрета, по данным системы маркировки «Честный знак», подтверждается объёмами продаж: только во втором квартале 2026 года жители Оренбургской области приобрели жидкости для вейпов на 48,1 млн рублей.

Кроме того, закон с 1 марта 2027 года ограничивает продажу любой табачной и никотиносодержащей продукции в ряде мест. Речь идёт о зданиях, предназначенных для отдыха и оздоровления детей, местах проведения официальных спортивных соревнований, областных учреждениях социального обслуживания, территориях отдыха и культовых сооружениях.