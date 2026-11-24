В Оренбургской области камера-ловушка зафиксировала семью лосей. В кадр попали лосиха с детёнышем, которые прошли мимо скрытой камеры на близком расстоянии.

Съёмка позволила рассмотреть животных в деталях: у лосей видны длинные чёрные ресницы, влажные бархатные носы и густая шерсть. В дирекции ООПТ Оренбургской области отметили, что такие встречи с дикими животными считаются редкой удачей. Фото: Дирекция ООПТ Оренбургской области

Лосёнок остаётся с матерью почти до следующего лета, пока у неё не появится новое потомство. В этот период животные держатся вместе и не покидают друг друга.

Лоси не впадают в спячку и активны в течение всего года. Зимой их копыта расширяются и помогают передвигаться по глубокому снегу, работая как снегоступы.