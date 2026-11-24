Житель Оренбурга сообщил об инциденте в муниципальном автобусе, который произошёл 20 ноября на маршруте № 53Н, следовавшем до «Армады 2».

В Соль-Илецке школьный автобус врезался в «Ладу» с малолетним водителем Подробнее По словам пассажира, около 20:15 водитель в грубой форме попросил его выйти и пересесть в другой автобус. Мужчина попросил довезти его до конечной остановки, однако в ответ услышал, что водитель едет в Нежинку и до конечной не поедет. После этого водитель заявил о поломке, заглушил двигатель и остановил автобус. Когда пассажир вышел из салона, транспорт снова завели, и он уехал.

Пассажир сфотографировал номер автобуса и направил обращение в администрацию города. В мэрии проверили информацию и подтвердили, что водитель действительно самовольно покинул маршрут. Его привлекли к дисциплинарной ответственности.