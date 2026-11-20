В Оренбурге суд рассмотрел иск о компенсации морального вреда, поданный водителем-экспедитором, который получил травму во время рейса.

Инцидент произошёл в апреле 2026 года. Мужчина поднимался по ступеням транспортного средства, сорвался и упал с высоты около полутора метров.

Пострадавшему потребовалась экстренная операция, а затем — ещё одно хирургическое вмешательство. После лечения он продолжает испытывать физические ограничения.

В иске водитель указал, что из-за последствий травмы переживает о невозможности работать и жить в прежнем режиме. Он просил взыскать с работодателя 1 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

Дзержинский районный суд Оренбурга изучил материалы дела, в том числе медицинские документы, и учёл тяжесть полученной травмы, а также сроки лечения и реабилитации. В итоге иск удовлетворили частично.

С работодателя в пользу водителя-экспедитора взыскали 350 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.