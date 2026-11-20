В Оренбурге в двухэтажном аварийном доме на улице Нагорной обрушились межэтажные перекрытия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщили в следственных органах, здание 1954 года постройки долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии. В доме протекала крыша, а конструкции постепенно приходили в негодность.

Дом признали аварийным в 2023 году, однако до сих пор жильцов не расселили. В ноябре этого года в здании произошло обрушение перекрытий. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Также поручно доложить о мерах, которые принимаются для обеспечения граждан благоустроенным жильем. По словам местных жителей, расселение было запланировано до 1 июля 2026 года.