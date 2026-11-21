Во время гастролей цирка в Оренбурге на свет появились два белых тигрёнка — Ника и Тим. Сейчас малышам по два месяца, и они уже вместе с артистами путешествуют по России.

Тигрят заметили во время выступлений цирка в Орске. По словам очевидцев, Ника и Тим ведут себя активно, много играют и постоянно исследуют пространство вокруг себя.

При этом дрессировщик, заслуженный артист России Сергей Нестеров, отмечает, что маленькие тигры могут быть даже опаснее взрослых. Они ещё не умеют контролировать силу, а когти и зубы уже способны нанести серьёзные травмы.

Пока распорядок дня у тигрят простой: еда, игры и сон. Их кормят специальной смесью из бутылочек, а также мясом, индейкой и куриным филе. Вместе с Никой и Тимом растут ещё три белых тигра — восьмимесячные Даша, Сава и Кеша.

Эти животные уже проходят первые тренировки, но к выступлениям на арене будут готовы примерно к двум годам. Сергей Нестеров подчёркивает, что в работе с хищниками главное — доверие, индивидуальный подход и постепенное обучение без агрессии и принуждения.