В Оренбурге прошло праздничное мероприятие «Казачьи традиции – новое поколение», приуроченное к 35-летию возрождения Оренбургского казачьего войска.

В рамках события наградили победителей областных смотров-конкурсов. Отдельно отметили лучших казаков-кадетов, казачьи кадетские классы и наставников.

Для участников и гостей выступили творческие коллективы. В программе были номера юных артистов и признанных мастеров сцены.

Исторической датой для современного Оренбургского казачества считается 8 декабря 1991 года. Именно с этого дня ведут отсчёт возрождения войска.