В одном из магазинов Оренбурга выявили продажу иностранных сыров и мясной продукции, запрещённых к ввозу на территорию России.

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Кроме того, у товаров не оказалось документов, подтверждающих их качество и безопасность. Нарушение установили Оренбургская транспортная прокуратура совместно с управлением Россельхознадзора. По данным надзорного ведомства, речь идёт о торговой точке ООО «Торговая Сеть персона». Продавцу внесли представление об устранении выявленных нарушений. Запрещённую продукцию изъяли из оборота и уничтожили.