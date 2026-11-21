20 ноября в администрации Оренбурга прошли жеребьёвка и церемония вручения ключей от новых квартир. Жильё получили 150 жителей города из числа детей-сирот, в том числе участники специальной военной операции.

Новосёлов поздравил глава Оренбурга Альберт Юмадилов. Он отметил, что собственное жильё станет для них местом, где можно строить планы на будущее, создавать семьи и обустраивать жизнь.

В администрации города сообщили, что вручение ключей стало очередным этапом обеспечения жильём оренбуржцев из числа детей-сирот. Квартиры предоставляются в рамках действующих мер поддержки.

В церемонии приняли участие получатели жилья, представители администрации и профильных служб. После жеребьёвки участникам мероприятия передали ключи от новых квартир.