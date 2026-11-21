В Оренбурге состоялся VI Съезд онкологической службы Оренбургской области, посвящённый 80-летию со дня её основания. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Форум собрал около тысячи участников. Среди них были практикующие врачи, учёные и организаторы здравоохранения из 15 регионов России, а также представители Беларуси, Татарстана и Башкортостана.

Участников съезда приветствовал исполняющий обязанности министра здравоохранения Оренбургской области Павел Орлов. К профессиональному сообществу также обратился главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Он отметил, что оренбургская онкологическая служба располагает сильным кадровым составом и устойчивыми традициями, а пациенты приезжают на лечение в том числе из Казахстана.

Научная программа съезда включила 77 докладов. В них были затронуты вопросы ранней диагностики, онкохирургии, лучевой терапии, реабилитации, а также внедрения искусственного интеллекта в скрининговые программы, иммунотерапии и CAR-T-клеточных технологий.

Отдельное внимание уделили опыту Оренбургского областного клинического онкологического диспансера. Главный врач учреждения Лев Кудяков представил доклад о развитии региональной системы помощи. Он сообщил, что диспансер выполняет высокотехнологичную малоинвазивную хирургию, в том числе операции на щитовидной железе через полость рта без внешних разрезов на шее. Качество работы учреждения подтверждено международным сертификатом ISO 9001:2015.