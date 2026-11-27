Новость по теме Угрожал битой: пострадавший в Орске требует с виновника аварии 900 тысяч В Орске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух братьев, которые угрожали работнику автосервиса ножом и травматическим пистолетом.

По данным ведомства, конфликт произошёл из-за спора о стоимости ремонта автомобиля. После словесной перепалки мужчины перешли к угрозам. Автомеханик воспринял происходящее как реальную опасность и обратился за помощью. На место прибыли росгвардейцы.

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли действия мужчин и задержали их. После этого братьев передали полицейским для дальнейшего разбирательства.