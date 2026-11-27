Две студентки Оренбургского областного медицинского колледжа прошли во Всероссийский этап Российской национальной премии «Студент года» в номинации «Профессионал года».
Анна Наумова учится на 4 курсе по специальности «Акушерское дело» с отличным средним баллом. Она уже работает младшей медсестрой в нейрохирургическом отделении Областной детской клинической больницы. Её главная разработка — научное исследование аномальных маточных кровотечений у подростков. На его основе Анна создала «Школу репродуктивного здоровья» и разработала для проекта чат-бот.
Евгения Хуснутдинова учится на 3 курсе «Фармации» также с отличием. Её научный проект — «Пластилиновое моделирование как средство преодоления формализма знаний при изучении органической химии». Его Евгения представила на Международной конференции в ОГПУ. Также она заняла II место на региональном этапе чемпионата «Профессионалы» и готовится выступить на всероссийском уровне в Санкт-Петербурге.