Две студентки Оренбургского областного медицинского колледжа прошли во Всероссийский этап Российской национальной премии «Студент года» в номинации «Профессионал года».

Анна Наумова учится на 4 курсе по специальности «Акушерское дело» с отличным средним баллом. Она уже работает младшей медсестрой в нейрохирургическом отделении Областной детской клинической больницы. Её главная разработка — научное исследование аномальных маточных кровотечений у подростков. На его основе Анна создала «Школу репродуктивного здоровья» и разработала для проекта чат-бот.