В Гайский городской суд поступил иск от юридической компании. Организация требует взыскать с местного жителя задолженность по договору оказания услуг — 100 тысяч рублей.

По материалам иска, в 2023 году между компанией и гайчанином был заключён договор на предоставление юридических и информационных услуг. Стоимость составляла 148 рублей за каждый день. Истец утверждает, что свои обязательства выполнил в полном объёме.

Однако, по версии компании, ответчик оплатил услуги не полностью — так и образовался долг. Сейчас суд решает, принять ли заявление к производству. Если иск примут, дело рассмотрят по существу.