Новость по теме «Законное списание долгов»: в Оренбурге УФАС наказало юристов за рекламу В Гае супруг и трое детей умершей женщины по решению суда должны погасить её кредитную задолженность. Речь идёт о сумме более 67 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, в январе 2021 года жительница Гая оформила кредитную карту. Однако обязательства перед банком она исполняла ненадлежащим образом. Последний платёж по кредиту женщина внесла в марте 2024 года, а через месяц скончалась.

Позднее право требования задолженности банк передал коллекторской организации. К февралю 2026 года сумма долга составила 67 196 рублей. После этого коллекторы обратились в суд.

Выяснилось, что наследство приняли супруг и трое детей умершей. Им достались доли в двух квартирах, а также денежные средства на счетах в нескольких банках. Стоимость полученного имущества превышает размер задолженности.