В Гае объявили третьи торги на зимнее содержание дорог. На электронной площадке отдел ЖКХ и КС администрации Гайского округа ищет подрядчика для уборки снега и наледи в 6-м, 7-м и 8-м микрорайонах.

Начальная цена контракта составляет 594 300 рублей. За эти деньги подрядная организация должна будет обслуживать 20 улиц и переулков, в том числе Пушкина, Степную, Огарёва, Радостева и другие.

Срок действия контракта установлен до 16 апреля 2027 года. В документации указано, что уборку необходимо начинать при выпадении 5 см свежего снега.

После окончания снегопада дороги должны быть очищены в течение 6 часов. Подрядчику также предстоит формировать снежные валы высотой и шириной не более 1,5 метра, делать разрывы в местах перекрёстков, остановок и выездов из дворов, зачищать лотки и вывозить снег.

Ранее в Гае уже стартовали торги на содержание центральных магистралей. Тогда речь шла о проспекте Победы, улицах Орской, Ленина, Войченко и других. Ещё около 500 тысяч рублей планировали направить на уборку тротуаров.