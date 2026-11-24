Житель Адамовского района работал охранником с декабря 2025 года, но трудовой договор с ним заключили только в марте 2026-го — чтобы скрыть факт трудовых отношений. Зарплату при этом платили меньше положенного.

Мужчина обратился в суд. Он просил обязать работодателя внести в трудовую книжку запись о приёме на работу с декабря 2025 года, передать сведения в Соцфонд, а также взыскать задолженность по зарплате — 132 312,64 рубля, компенсацию за задержку выплат — 18 670,32 рубля и 75 тысяч рублей морального вреда.