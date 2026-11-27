Новость по теме Бастрыкин взял на контроль вопрос с жильём онкобольного оренбуржца Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по обращению жительницы Оренбурга, которая заявила о нарушении прав своего сына-инвалида на медицинское обеспечение.

По словам женщины, молодой человек страдает редким прогрессирующим заболеванием и нуждается в регулярном приёме жизненно важного лекарственного препарата. Однако меры по закупке и выдаче лекарства, как следует из обращения, приняты не были.

После поступления жалобы в Следственном управлении СК России по Оренбургской области организовали процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Вячеславу Зудерману доложить о предварительных и окончательных результатах проверки, а также о мерах, которые принимаются для реализации права инвалида на качественное медицинское обеспечение.