Житель Оренбургской области подал иск к ООО «Сладкая жизнь плюс» — компании, в которой он работал. Мужчина трудился на объекте филиала в Подольске и в декабре 2023 года получил производственную травму на территории распределительного центра.

По словам истца, работодатель не организовал обязательное расследование, не создал комиссию и умышленно скрыл несчастный случай. В тот же день на предприятии оформили акт об отсутствии мужчины на рабочем месте — истец считает этот документ недостоверным. В январе 2024 года он подал объяснительную, где изложил все обстоятельства получения травмы. Оренбуржец требует помиллиона рублей за травму дочери в Сочи Подробнее