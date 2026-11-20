Житель Оренбургской области подал иск к ООО «Сладкая жизнь плюс» — компании, в которой он работал. Мужчина трудился на объекте филиала в Подольске и в декабре 2023 года получил производственную травму на территории распределительного центра.
По словам истца, работодатель не организовал обязательное расследование, не создал комиссию и умышленно скрыл несчастный случай. В тот же день на предприятии оформили акт об отсутствии мужчины на рабочем месте — истец считает этот документ недостоверным. В январе 2024 года он подал объяснительную, где изложил все обстоятельства получения травмы.
Травма принесла серьёзные физические страдания — боли и ограничение подвижности. Нравственные мучения, по мнению истца, усилили попытка скрыть происшествие и сфабрикованный акт о нарушении дисциплины. Моральный вред он оценил в 5 млн рублей. Эти деньги мужчина просит взыскать с компании, а также обязать надзорное ведомство проверить факт сокрытия несчастного случая и принять меры, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда, где принят иск. Заседание назначено на 9 декабря 2026 года.