Жительница многоквартирного дома в Оренбурге обратилась в суд с иском к управляющей компании «Луч». Женщина потребовала возместить ущерб и обязать УК провести капитальный ремонт фасада.

По её словам, в 2019–2020 годах компания утепляла межпанельные швы на фасаде. Работы, по мнению истицы, сделали некачественно. После этого наружные стены квартиры начали промерзать, в помещении появились сырость и плесень. Женщина неоднократно обращалась в УК с требованием устранить недостатки, но результата это не дало.

Суд изучил материалы дела и заключение эксперта. Требования истицы удовлетворили: управляющую компанию обязали провести капитальный ремонт фасада. Кроме того, с ООО «УК „Луч“» взыскали 181 543,55 рубля стоимости ремонта, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф 90 771,77 рубля. Общая сумма — 277 315,32 рубля. Решение пока не вступило в законную силу.