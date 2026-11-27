Ученик школы имени М.И. Калинина Руслан Захарченко вошёл в число лучших школьников страны. Он стал лауреатом Всероссийского конкурса «Ученик года — 2026» и занял второе место в номинации «Патриот». Финал прошёл в Кирове, где свои достижения представили более 200 старшеклассников из разных регионов.

Руслан защитил проект по истории малой родины «История рядом». За его плечами — серьёзная общественная работа: он активист поискового отряда «Бугуруслан», участник двух международных военно-исторических экспедиций, экскурсовод музея боевой славы, автор материалов о поисковой работе и документальных фотографий. В 2025 году стал победителем всероссийского фотопроекта «Мгновения поиска». Под его руководством команда почётного караула второй год подряд входит в четвёрку лучших по итогам Всероссийского слёта «Пост № 1».

Среди наград Руслана — памятный знак «Доброволец Оренбуржья» и победа в первом сезоне конкурса «Росмолодёжь.Гранты» с проектом «Нам доверена память».