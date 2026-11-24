Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области приняли закон, который запрещает розничную продажу несовершеннолетним топлива и ряда технических жидкостей. Ограничение касается товаров, используемых для работы транспортных средств: в перечень вошли бензин, дизельное топливо, газ, масла, смазки и другие технические жидкости.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года. При этом для подростков старше 16 лет предусмотрено исключение — они смогут покупать указанную продукцию в случаях, которые определены законом.