Бузулукский районный суд Оренбургской области ужесточил меру пресечения мужчине, которого обвиняют в серии краж. С домашнего ареста его перевели в следственный изолятор.

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По версии дознания, мужчина совершил 17 краж и одно покушение на кражу. Он выносил товары из магазинов Бузулука. После того как суд отправил его под домашний арест, обвиняемый неоднократно уходил из дома, хотя ограничения ему это запрещали. Более того, за это время выявили новые эпизоды хищений.